Liverpool-Peñarol: 90 minutos por un lugar en la final frente a Nacional

3 minutos

Montevideo, 15 nov (EFE).- Liverpool y Peñarol se pondrán cara a cara este domingo en un encuentro enmarcado en la única semifinal de la Liga Uruguaya, instancia que permitirá que uno de los dos siga adelante y luche por el título con Nacional.

El Negriazul selló una gran primera parte del año y el pasado 18 de mayo conquistó el Torneo Apertura. El Aurinegro despegó en la segunda parte de la temporada y el 2 de noviembre celebró la obtención del Torneo Clausura.

De esta forma, ambos consiguieron sus respectivos boletos a un duelo sin revancha, en el que los 90 minutos reglamentarios, el tiempo extra o los penaltis decidirán quién seguirá con posibilidades de alzar el trofeo de campeón el próximo 30 de noviembre y quién se quedará sin nada.

Mientras tanto, aún sin haber conquistado el Apertura ni el Clausura, y pese a tampoco haberse quedado con el Torneo Intermedio, Nacional aguardará en la final por haber sido el ganador de la Tabla Anual acumulada.

Vicecampeón de los tres certámenes mencionados, el Tricolor fue el equipo que más puntos sumó a lo largo del año y eso le dio la posibilidad de ser el primer finalista.

Este domingo, el histórico estadio Centenario de Montevideo será testigo de un encuentro que se jugará por quinta vez en la temporada, luego de que el Negriazul y el Aurinegro se enfrentaran en el Apertura, el Intermedio, el Clausura y la Copa Uruguay.

Dos de estos encuentros fueron para Liverpool, Peñarol se llevó uno y el restante acabó con un empate.

Goleador de la temporada, Abel Hernández liderará a los dirigidos por Joaquín Papa, que también podrán contar en su once inicial con Kevin Amaro, único futbolista del medio local citado en los últimos encuentros por Marcelo Bielsa para defender a la selección uruguaya.

De acuerdo con esto, el equipo que será local saltaría al campo con Sebastián Lentinelly; Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Gonzalo Nápoli, Martín Rabuñal, Lucas Acosta; Manuel Castro, Hernández y Nicolás Vallejo.

Del otro lado, Peñarol apostará seguramente por una dupla de ataque conformada por Matías Arezo y Maximiliano Silvera, asistidos desde el centro del campo por Leonardo Fernández.

Además, el capitán Maximiliano Olivera retornará a la titularidad luego de haberse perdido los últimos juegos por una lesión.

De esta forma, el once de Diego Aguirre sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahel Herrera, Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Fernández, Stiven Mülhetaler; Arezo y Silvera.

Liverpool y Peñarol saltarán al campo a jugar un duelo sin revancha, en el que el ganador saldrá impulsado para jugar dos finales frente a Nacional por el premio mayor.

– Alineaciones probables:

Liverpool: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Gonzalo Nápoli, Martín Rabuñal, Lucas Acosta; Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Entrenador: Joaquín Papa.

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahel Herrera, Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Stiven Mülhetaler; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Entrenador: Diego Aguirre.

Árbitro: Andrés Matonte.

Hora: 18:00 hora local (21:00 GMT).

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo. EFE

