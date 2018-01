Derechos de autor

Llama España a refundar la Unión Europea Andrea Ornelas (reseña informativa) 24 de enero de 2018 - 16:52 Durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF), el Jefe de Estado español admitió que Europa está llena de desafíos e invitó a una revisión conjunta de sus cimientos. Instó a Cataluña a respetar la Constitución de España y destacó el rol que juega hoy el país ibérico como motor económico regional. “En Europa, hoy en día, no avanzar es equivalente a retroceder y estoy seguro que muchos estamos de acuerdo en que no podemos permitirnos esto. Claramente, existen temas acuciantes que solo podrán resolverse si los países europeos cooperamos de forma eficaz. Los alcances que se tienen cuando nos unimos ya se han hecho patentes en crisis como la del euro, la de los refugiados o ante los embates terroristas”, expresó el Rey Felipe VI de España en la estación alpina de Davos. Durante una alocución dedicada al tema 'España y Europa: presente y futuro', el monarca admitió que “articular una respuesta común en la UE no siempre es algo fácil. Por ello, en el contexto actual, España insta a la UE a refundarse, a materializar una transformación de amplio alcance realizada paso a paso, y siempre bajo principios pragmáticos”, dijo. En su opinión, los temas más urgentes que requieren consenso son la unión económica monetaria y la seguridad, a fin de “prepararnos para los cambios que nos depara el futuro”. “Europa debe reinventarse y el alma de esta nueva Europa debe reflejar, a su vez, el alma de sus ciudadanos. Y la UE pude contar con España para lograr este objetivo”, refirió. Motor económico Con la última crisis (detonada durante la década pasada), nuestra economía experimentó una gran contracción que provocó una dolorosa caída en el nivel de vida de los españoles. Pero las reformas económicas y los esfuerzos realizados han dado fruto: el PIB crece desde 2015, se crean empleos, el déficit público se reduce y el sector privado está cada vez más activo, sintetizó el Rey Felipe VI. Una tendencia económica positiva que, en su opinión, atrae el interés de los inversores extranjeros. España es, hoy, una de las 10 economías que más inversión extranjera directa atrae en el mundo, es decir, fondos que no se destinan a la especulación financiera, sino a la creación de empresas que generarán empleos locales. “Nuestra economía es competitiva; era motivo de preocupación en la UE hace solo unos años, pero ahora impulsamos el crecimiento de la UE”, expresó. Y destacó el lugar de España como una potencia turística que recibe a más de 82 millones de visitantes cada año, “casi el doble de su población (de 47 millones de personas)”. “El pueblo de España es abierto, amistoso y acogedor. Y comparte su pasión por la vida. Somos además un pueblo pacifico, con la esperanza de vida más grande de Europa (82 años para los hombres y 85 años para las mujeres)”, añadió. Respeto a la Constitución Los conflictos en Cataluña no fueron ignorados en el discurso pronunciado por quien también encabeza el mando superior de las fuerzas armadas españolas. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, solo hay 19 democracias plenas en el mundo -de un universo de 144 países analizados- y España es una de ellas. “Esto habla de lo sólida y madura que es nuestra democracia. Tras un largo periodo de conflictos y divisiones, el pueblo español encontró un camino hacia la paz hace 40 años. Nuestra causa común era entonces la reconstrucción de España y dotar a las autonomías de gobiernos, justamente, autónomos. Pero en tiempos recientes hemos visto un intento de socavar las normas básicas de nuestro sistema democrático”, expresó. El rey Felipe VI destacó la importancia de respetar el pluralismo, pero sin comprometer la soberanía nacional. “Las disputas siempre deben ser resueltas conforme a las normas y valores democráticos estipulados en nuestra Constitución, que no es una decoración, sino una auténtica manifestación de la voluntad de nuestros ciudadanos y la clave para una coexistencia pacífica y democrática”, expresó ante un auditorio atento a sus palabras. “Mi país es un estado respetuoso de la ley y, como consecuencia, la Constitución siempre será aplicada de forma cabal”, puntualizó.