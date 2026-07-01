Llega ‘Elle’, la precuela que muestra la versión adolescente de ‘Una rubia muy legal’

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Luis Campello Agulló

Londres, 1 jul (EFE).- Vuelve ‘Una rubia muy legal’ con la precuela de ‘Elle’, la serie que muestra la adolescencia del icónico personaje de Elle Woods (1995) donde el espectador verá una versión de la protagonista más imperfecta e insegura según dijo a EFE su actual protagonista, Lexi Minetree.

Estrenada hoy, primero de julio, en Amazon Prime Video y protagonizada por Lexi Minetree, la serie muestra los aspectos más frágiles de Woods, «descubriendo quién es realmente», según afirmó la actriz estadounidense a EFE.

Observando esta versión más joven de la protagonista, el espectador capta y entiende cómo el personaje es capaz de conseguir todo lo que se propone, en la gran pantalla.

La serie narra cómo es Elle Woods en su plena adolescencia, con 16 años. Vive en Los Ángeles, Estados Unidos, con una vida totalmente perfecta, la persona más popular del instituto y todo su círculo cercano la adora. Sin embargo, un repentino cambio laboral de su progenitor, obliga a ella y a sus padres a mudarse a la ciudad de Seattle.

De la noche a la mañana, Woods se encuentra en un ambiente muy distinto al que estaba acostumbrada y tiene que lidiar con una nueva realidad a la que adaptarse. El hecho de mudarse a Seattle, «le da un vuelco a su idea del mundo y quién quiere ser», como afirmó Minetree.

‘Elle’ revela todas las experiencias que forjaron a la protagonista y la convirtieron en la abogada con un gran estilo que se muestra posteriormente en las películas.

Otra de las actrices de este reparto, Chandler Kinney, dijo a EFE que ser uno mismo en espacios donde no es lo habitual «no afecta sólo a uno mismo, sino que también influye en el entorno» y en la serie todos los personajes aprenden unos de otros acerca de sus diferencias, «algo fundamental para Elle Woods, es su ADN».

Woods tiene el talento de sacar lo mejor de las personas que la rodean. Zac Looker, actor de la serie, aseguró que su personaje -Dustin- ve en Elle su propia motivación y ella le aporta un optimismo «sacando una versión de sí mismo que tal vez le gustaría ser».

Para el reparto de esta precuela, el hecho de revivir esta época habiendo madurado ha sido «realmente sanador en muchos sentidos, es como darte un respiro», según contó Gabrielle Policano a EFE, quién también da vida a Liz.

Lexi Minetree lleva desde niña colaborando en pequeños papeles en cortometrajes, películas y series como ‘Ley y orden’ – ‘Law and Order’ en 2024. Aún así, se trata de su primer papel protagonista en la pequeña pantalla.

Minetree agregó a EFE que la serie habla de la naturaleza cíclica de la vida y cómo nunca «se deja de crecer y de enfrentar nuevos retos» ya que la vida se trata de recibir muchos desafíos de manera diferente y «de aplicar lo aprendido en la anterior etapa a tu nuevo capítulo». EFE.

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(foto) (vídeo)