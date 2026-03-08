Llega a Bélgica el primer avión de repatriados de Oriente Medio, con 22 españoles a bordo

Bruselas, 8 mar (EFE).- Un avión fletado por el Gobierno federal de Bélgica procedente de Oriente Medio llegó a Bruselas en la mañana de este domingo con 234 pasajeros a bordo, la mayoría belgas, junto con 22 españoles, 13 franceses, dos luxemburgueses y dos suecos, según informó el Ministerio de Exteriores belga.

El avión despegó de Omán en la noche del sábado, y, tras una escala en Hurgada (costa este de Egipto), aterrizó en el aeropuerto de Internacional de Bruselas-Zaventem de la capital belga a las 7.30 horas locales (6.30 horas GMT).

Medios locales belgas difundieron imágenes en las que se puede ver el reencuentro de los ciudadanos repatriados, visiblemente emocionados, con otras personas que les esperaban en el aeropuerto.

Bélgica planea fletar otros dos vuelos militares operados por aviones A400M desde Emiratos Árabes Unidos, que transportarán cada uno unas cien personas desde Dubái hasta Egipto, para que los repatriados lleguen posteriormente a Bruselas en un Airbus A330 MRTT, con llegada prevista a las 1.30 horas locales de la madrugada del lunes (00.30 horas GMT).

La aerolínea Cyprus Airways ha organizado también un vuelo chárter que transportará desde Dubái a Bruselas después de una escala en Chipre a aproximadamente 180 personas, con aterrizaje previsto en torno a las 21.30 horas locales de este domingo (20.30 horas GMT).

Un portavoz del Ministerio de Exteriores belga señaló a la agencia de noticias Belga que los horarios de llegada son aproximados, y que los vuelos podrían demorarse entre dos y cinco horas dependiendo de los diferentes asuntos operativos. EFE

