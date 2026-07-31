Llega a Bulgaria el primer avión cisterna de EE.UU. a pesar de las advertencias de Irán

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Varna (Bulgaria), 31 jul (EFE).– Un avión cisterna estadounidense para reavituallamiento en vuelo, el primero de un total de ocho que han obtenido el permiso del Gobierno búlgaro para su despliegue en este país, llegó este viernes a la base aérea de Bezmer a pesar de las advertencias de Irán.

La aeronave aterrizó en la base aérea de Bezmer, en el centro del país, según confirmó a EFE una portavoz del Ministerio de Defensa búlgaro, que descartó problemas de seguridad derivados de la actividad de las aeronaves estadounidenses en suelo de Bulgaria.

«Los servicios de seguridad competentes realizan una evaluación diaria de la situación. Por el momento, la evaluación indica que no existe ninguna amenaza directa para el país», señaló la portavoz.

«Las fuerzas búlgaras y aliadas han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad», añadió.

La llegada del avión tuvo lugar después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, manifestó el jueves a su homóloga búlgara, Velislava Petrova, el malestar de Teherán por la luz verde temporal otorgada por Bulgaria a los aviones estadounidenses.

En una conversación telefónica entre ambos jefes diplomáticos, Araqchí instó al Gobierno búlgaro a reconsiderar esa decisión, que calificó de «inaceptable», según informó la embajada iraní en Sofía en redes sociales.

Por su parte, Petrova aseguró a su colega que no se llevarán a cabo «acciones militares directas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio desde territorio búlgaro».

También el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, afirmó hoy, en declaraciones a la emisora bTV, que los aviones estadounidenses que se estacionarán en Bezmer no están destinados a operaciones de combate.

Con una amplia mayoría de diputados, el Parlamento de Bulgaria dio el pasado miércoles luz verde al despliegue de hasta ocho aviones cisterna de EE. UU. en la base aérea de Bezmer para sus operaciones de reabastecimiento de combustible en Oriente Medio. EFE

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