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Llega a Ecuador exministro deportado por EE.UU. e investigado por crimen de Villavicencio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 29 ago (EFE).- El exministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, llegó a Ecuador tras ser deportado por Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado, confirmó la Presidencia de la República.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió un vídeo de la llegada de Serrano en el que se aprecia cuando desciende de la aeronave con cadenas en las manos y los pues, lo recibe la policía y le colocan un chaleco antibalas.

Serrano es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa. EFE

sm/av

(vídeo)

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