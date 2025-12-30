Llega a Ecuador uno de los delincuentes «más peligrosos de la región», según ministro

4 minutos

Quito, 30 dic (EFE).- Roberto Carlos Álvarez Vera, alias, ‘Gerente’, considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), y uno de «los delincuentes más peligrosos de la región», según el ministro del Interior, John Reimberg, llegó este martes a Ecuador, procedente de Emiratos Árabes, donde fue detenido a mediados de año.

Reimberg, quien estuvo en Guayaquil al arribo de Álvarez, aseveró que se trata de «un golpe importante al crimen organizado» el haber conseguido trasladar a Ecuador a quien «se consideraba intocable».

Es «uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región», dijo el ministro en referencia al detenido, presuntamente relacionado con el asesinato de once militares en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana en mayo pasado.

La Fiscalía anunció este lunes que el próximo 5 de enero volverá a vincular al ‘Gerente’ con un caso de presunto lavado de activos.

Recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a ‘Gerente’, su esposa y dos personas más por este caso, por lo que «se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación», que ahora tendrá lugar en enero próximo.

«No va a haber ya otra cosa que puedan inventarse para querer dar de baja un proceso», dijo Reimberg quien atribuyó el traslado de ‘Gerente’ a la gestión directa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien recientemente estuvo en Emiratos Árabes.

Esa es la importancia «de las relaciones con los países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra estos grupos delictivos», subrayó

Advertencia

«Que lo entiendan bien las mafias: no importa el dinero, los contactos ni el país donde se escondan, los vamos a encontrar, capturar y los vamos a llevar ante la justicia», advirtió el ministro al señalar que el Estado ecuatoriano «no retrocede, no negocia y no se intimida».

Reimberg avanzó que «en pocas horas más», Álvarez será trasladado a la cárcel del Encuentro, la de mayor seguridad del país, símbolo de la lucha de Noboa contra la inseguridad, y donde están recluidos los delincuentes más peligrosos.

El ministro señaló que Álvarez estaba sobre todo en Dubai, pero se movía por varios países, entre ellos España y Colombia, «dentro de la operación que llevaba, pues al ser el cabecilla de Comandos de la Frontera, tenía rutas de narcotráfico, sicariatos, asesinatos», comentó.

«Vamos a llevar a cabo todas las operaciones necesarias y pertinentes para poder llegar a todos (los delincuentes) y llevarlos a pagar por todo el daño que están haciendo al Ecuador y a los ecuatorianos», añadió.

El presidente Noboa fue el primero en anunciar este lunes que ‘Gerente’ estaba siendo trasladado al país.

«Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera», agregó en su cuenta de la red social X.

103 bienes incautados

En septiembre pasado, la Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva de quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes presuntamente de los Comandos de la Frontera.

Además, la orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó entonces la Fiscalía.

En el caso denominado «Comandos de la Frontera», las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por valor de más de 354 millones de dólares, indicó entonces el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente. EFE

sm/mr