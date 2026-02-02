Llega a Egipto a través de Rafah el primer grupo de pacientes palestinos llegados de Gaza

1 minuto

El Cairo, 2 feb (EFE).- Al menos tres ambulancias con pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza llegaron este lunes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, tras la reapertura de este cruce cerrado hace dos años por Israel, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

La cadena, próxima a los servicios de Inteligencia de Egipto, retransmitió en directo la llegada al lado egipcio de Rafah de tres ambulancias, y afirmó que los heridos -cuyo número no especificó- están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí como los de Sheij Zuweil, Al Arish o Bir al Abd. EFE

sr-cgs/kba/rcf