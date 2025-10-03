Llega a El Salvador el periodista Mario Guevara tras ser deportado de Estados Unidos

San Salvador, 3 sep (EFE).- El periodista salvadoreño Mario Guevara llegó este viernes a El Salvador tras ser deportado de Estados Unidos, donde permaneció más de tres meses en un centro de detención y pese a quedar exonerado de todos los cargos después de su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias.

Guevara llegó al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las cercanías de la capital salvadoreña, y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Fronteriza salvadoreña a la localidad de Olocuilta, según transmitió en directo en su perfil de Facebook, que llegó a más de 17.000 espectadores.

«Fui torturado emocionalmente» y «no puedo decir que me hicieron daño físico», dijo en la transmisión y a periodistas locales, toda vez que agregó que «un día regresaré» a Estados Unidos.

El periodista, de 48 años y ganador de un Emmy, fue repatriado desde Luisiana después de que un tribunal de apelaciones rechazara un último recurso para evitar su deportación al denegar la noche del miércoles una solicitud de emergencia para suspender la orden final de remoción que pesaba en su contra.

Antes de ser deportado, el reportero había sido trasladado del Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Folkston (Georgia), cerca de la ciudad de Jacksonville (Florida), donde estuvo más de 100 días recluido, a un centro de detención en Luisiana, sin la oportunidad de despedirse de su familia.

«He pasado desde las cuatro de la mañana de ayer (jueves) hasta ahora con esposas, como un criminal, ese es el trato que me dio Estados Unidos después de tantos años de trabajar, pero no importa. No tengo resentimiento contra el Gobierno de Estados Unidos, porque al final están recibiendo ordenes», relató.

El comunicado, que dijo sentirse con el «corazón partido», por dejar a su familia en el país norteamericano, y a la vez «contento de estar en mi tierra». Además, calificó al Gobierno de ese país de «racista».

«A base de mentiras Estados Unidos me deportó», añadió al referirse a las alegaciones en su contra y adelantó que escribirá un libro sobre su experiencia, además de seguir con su canal de noticias.

«El encierro fue duro, Estados Unidos me tuvo 70 días en confinamiento, (…) estuve solito (solo) , me sacaban solamente dos horas para bañarme y ver el sol, y después me volvían a encerrar 22 horas al día en una pequeña celda de dos por tres metros. Eso fue caótico porque tuve trastorno del sueño, falta de apetito y empece a tener delirios de persecución», contó.

Guevara llegó a Estados Unidos en 2004 y solicitó asilo un año después por amenazas que recibió mientras trabajaba en su natal El Salvador, donde era fotoperiodista en La Prensa Gráfica.

Desde entonces se estableció con su familia en el área de Atlanta, donde trabajó como reportero en medios como MundoHispánico, donde adquirió popularidad, hasta fundar hace un año su propia empresa periodística, MGNews. EFE

