Llega a España la cinta mexicana ‘Un mundo para mí’: miedo y duda sobre la intersexualidad

Huelva (España), 17 nov (EFE).- El director mexicano Alejandro Zuno compite en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva con ‘Un mundo para mí’, que trata la intersexualidad, el desconocimiento social sobre ella y el miedo y las dudas que genera a los padres cuando afecta a un hijo.

«La película de lo que va es de cómo unos padres tienen que vivir en sociedad con un niño que ha nacido intersexual, algo sobre lo que no hay conocimiento, sobre lo que no se habla, pero que sucede, pasa y existe, no es algo anormal, aunque tristemente la sociedad lo anormalice», explicó este lunes a EFE Andrés Delgado, uno de los actores.

La cinta opta ahora al Colón de Oro de este certamen español después de haber sido seleccionada en el Festival Mar del Plata, premiada con el Global Vision Award del Cinequest Festival de Estados Unidos y reconocida con la Mención Honorífica de Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México).

«La intersexualidad es cuando un bebé -explicó el actor- nace sin un género definido, es decir, sus cromosomas y su cuerpo no cuadran, al menos según la norma. Algo con lo que se puede vivir de una forma completamente normal, salvo por una cuestión social».

La pareja protagonista, en la que él encarna al padre, «se enfrenta a un tema que es una isla desconocida absolutamente y han de decidir sobre la vida de una persona que depende de ellos, de su bebé, tan indefenso en todos sentidos».

Así, el director ha pretendido generar «personajes complejos, con dudas, muy reales, son personas abiertas, progresistas, pero de repente deben enfrentarse con ellos mismos y sus creencias ante la tremenda decisión de elegir el género de su hijo», detalló Delgado.

El actor confesó que le atrajo del personaje, sobre todo, «su responsabilidad y sus recursos para lidiar con el miedo y la duda».

«Me interesaba mucho explorar esos ámbitos, en los que también está presente la rabia y el miedo, tras lo que llega la ternura, algo que está muy descuidado hoy en día», añadió. EFE

