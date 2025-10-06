Llega a Florida el Cirque du Soleil con ‘Luzia’, un show sobre México y bajo la lluvia

Miami (EE.UU.), 6 oct (EFE).- La compañía canadiense Cirque du Soleil presentará en febrero el espectáculo ‘Luzia’ inspirado en «facetas, lugares y sonidos» de México, con la incorporación por primera vez de lluvia dentro de sus actos acrobáticos y artísticos, anunció la empresa este lunes.

La obra, escrita y dirigida por el dramaturgo suizo Daniele Finzi Pasca y la actriz canadiense Brigitte Poupart, «transporta a la audiencia a un México imaginario», a través de «un deslumbrante universo suspendido entre los sueños y la realidad», subrayó en un comunicado la compañía.

Los artistas se moverán por un set de cine antiguo, irán al océano, pasarán por un salón de baile lleno de humo y llegarán a un árido desierto, «trayendo al escenario múltiples facetas, lugares y sonidos» del país, desde aspectos representativos de la cultura tradicional hasta otros que reflejan la época contemporánea.

Entre los momentos más destacados, un contorsionista masculino doblará su cuerpo «en una de las posiciones más inimaginables del mundo» y una especialista en cintas aéreas desafiará la ley de la gravedad, quien, suspendida de un trapecio, girará en el centro de cascadas de agua.

El espectáculo contará también con actuaciones acrobáticas de artistas de rueda Cyr bajo la lluvia, así como el clásico salto con aros, que esta vez se llevará a cabo en caminadoras gigantescas que multiplicarán la velocidad y la cantidad de saltos ejecutados.

La compañía presentará ‘Luzia’ en la gran carpa de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, del 19 al 25 de febrero. EFE

