Llega a La Habana un nuevo barco de ayuda humanitaria con donativos de México y Uruguay

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La Habana, 18 may (EFE).- Un barco mercante con ayuda humanitaria de México y Uruguay atracó este lunes en la bahía de La Habana para apoyar al pueblo cubano, cuya profunda crisis económica se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU.

El Asian Katra, con bandera de Panamá, entró pasadas las 9.30 hora local (13.30 GMT) por la estrecha bocana de la bahía y media hora después atracaba en uno de los muelles con 1.672 toneladas de ayuda mexicana, principalmente alimentos y artículos de aseo, y de Uruguay, exclusivamente productos de alimentación.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, destacó en la recepción del donativo el «momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento bloqueo» que sufre Cuba y aseguró que la ayuda será distribuida «con la mayor responsabilidad y respeto».

En este sentido, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva recalcó que la ayuda será distribuida «de manera directa a las personas que más lo necesitan, particularmente los niños, las personas mayores, las de la tercera edad y núcleos poblacionales vulnerables de nuestro país”.

El embajador mexicano en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, mostró su satisfacción por la llegada de un nuevo lote de ayuda, enviado por el Gobierno y la sociedad civil de su país. «Nos da mucho gusto que hoy llegue el octavo barco de México con ayuda solidaria», afirmó.

El diplomático destacó el «compromiso» de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, «de estar presente para apoyar de manera solidaria a la población de Cuba, al pueblo de Cuba, que es el que está sufriendo los daños de este cerco injusto».

«La idea es reforzar el mensaje de la presidenta, que le han preguntado muchas veces por qué ayudar a Cuba: porque Cuba lo necesita», agregó el embajador, quien recordó otros apoyos de su país a naciones vecinas: «México es un país generoso».

«Estamos arriba de las 6.000 toneladas» de ayuda humanitaria en total, estimó Díaz Reynoso.

Combustible

Díaz Reynoso descartó por el momento que la ayuda mexicana pueda llevar petroleo o derivados a Cuba, que con el crudo nacional sólo cubre el 40 % de sus necesidades energéticas y apenas ha recibido dos tanqueros desde enero por el bloqueo de EE.UU.

«En este momento lo que la presidencia ha señalado es que se estarán concentrando los apoyos en este tipo de envíos», dijo en referencia a los de alimentos y otros artículos básicos como el que llegó este lunes a La Habana al ser interrogado al respecto.

El embajador también subrayó que el Gobierno de su país confía «plenamente» en La Habana para la distribución de esta ayuda, en referencia a ciertas informaciones que circularon en México y que ponían en duda que se estuviese repartiendo de forma gratuita y entre los colectivos más vulnerables.

Por su parte, el embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canessa Franco, explicó que el donativo de su país está compuesto principalmente por leche en polvo, arroz y frijoles, pero no precisó cantidades.

Estados Unidos está presionando a Cuba desde principios de año para que ponga en marcha profundas reformas políticas y económicas. Para ello ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional, y aplicado nuevas sanciones, ampliamente contestada por su carácter extraterritorial.

Cuba, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, ha quedado prácticamente paralizada, de los hospitales a las gasolineras y del transporte público a las empresas estatales, con un enorme coste social. Los apagones desconectan amplias regiones del país durante días. EFE

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