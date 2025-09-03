Llega a Ucrania el ministro de Defensa británico
Kiev, 3 sep (EFE).- El ministro de Defensa británico, John Healey, llegó este miércoles a Ucrania en una visita que tiene lugar un día antes de la reunión que los Gobiernos europeos interesados en ofrecer garantías de seguridad a Kiev después de la guerra tienen previsto celebrar en París.
La llegada de Healey a Kiev ha sido anunciada por su homólogo ucraniano, Denís Shmigal, quien ha adelantado que ambos dirigentes coordinarán posiciones de cara a la próxima reunión de los países que ofrecen apoyo militar a Ucrania, programada para el 9 de septiembre en Londres.
“Estamos preparando una importante decisión bilateral que reforzará las capacidades defensivas de nuestros países”, dijo Shmigal en sus redes sociales.
Reino Unido es uno de los principales socios de Ucrania y ha adoptado un papel particularmente activo en la iniciativa de dotar de garantías de seguridad a Kiev en caso de que se firme una paz con Rusia. EFE
mg/egw/alf