Llega a Venezuela «presidenta» del viejo Parlamento opositor para reunión sobre transición

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Caracas, 18 jun (EFE).- La opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y cuyo control tuvo la oposición, regresó este jueves a Venezuela, tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición política en el país caribeño.

Figuera, quien es la cabeza de lo que considera como el «último» poder «legítimamente» electo en Venezuela, se reunirá con el encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, y el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, según indicó la propia exdiputada a la prensa, durante su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

«Esta es la primera reunión (…). Esta primera reunión que guarda relación a varias reuniones y a muchas reuniones para organizarnos en función de una agenda que se va a trabajar. Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada John Barrett y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez», dijo Figuera.

En este contexto, la opositora indicó que está asumiendo una directriz «sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión» y que contribuirá a «dirimir las diferencias».

La exdiputada, quien se presenta en su Instagram como presidenta de la Asamblea Nacional (AN) 2026, llegó al país poco después de las 12.00 hora local (04.00 GMT) en un vuelo procedente de Estados Unidos.

La política sostuvo el pasado abril una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, quien la reconoció como presidenta de la AN de 2015 y con quien conversó sobre vías para una «transición democrática estable, ordenada y consolidada» en Venezuela, tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Figuera se exilió en España en 2021, luego de permanecer un tiempo asilada en la Embajada de Francia en Caracas.

Según indicó en una entrevista con EFE en 2023, su asilo y exilio se dio a raíz de sus denuncias por el «asesinato» del concejal Fernando Albán, quien, aseguró, «fue lanzado desde el piso diez de una comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el que permanecía detenido» en 2018.

Sin embargo, en enero de 2023 fue nombrada presidenta del Parlamento controlado por la oposición desde 2015, pese a que el período legislativo de este ente había vencido en enero de 2021.

La juramentación de Figuera se dio en una reunión virtual, junto con las exdiputadas Marianela Fernández y Auristela -también exiliadas- como vicepresidentas.

Las tres estaban acusadas por la Fiscalía, afín al chavismo, de haber cometido los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación ilícita.

Según dijo el entonces fiscal general, Tarek William Saab, Venezuela había hecho una solicitud de alerta roja a Interpol por las tres diputadas y esperaban la colaboración de España y Estados Unidos.

Además, el Parlamento electo en 2021 y controlado por el chavismo acusó a Figuera y a otros cuatro opositores, entre ellos al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, de haber cometido un «gigantesco robo de Citgo», la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, que fue otorgada a este grupo por Washington para su control.

En diciembre de 2025, el Parlamento también propuso al Ejecutivo retirarle la nacionalidad a Figuera.

La Asamblea Nacional elegida en 2015 estaba compuesta por 167 diputados. EFE

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