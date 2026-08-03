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Llega a Venezuela el primer vuelo de repatriación procedente de EEUU desde los terremotos

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Caracas, 3 ago (EFE).- Un total de 147 migrantes llegaron a Venezuela este lunes en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde los terremotos del pasado 24 de junio, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El avión aterrizó en Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), una de las ciudades donde aerolíneas han movido operaciones debido a los daños causados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar, en la devastada región de La Guaira, aledaña a Caracas. EFE

csm/rbc/nvm

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