Llega a Venezuela el secretario de Interior de EE.UU. para evaluar el sector minero

Caracas, 4 mar (EFE).- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con las autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y trabajar por un sector minero «legítimo», informó la Embajada estadounidense en el país suramericano.

Burgum «se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras», detalló en un mensaje en X, donde compartió una fotografía de la llegada del funcionario.

La Embajada estadounidense consideró la visita como «otro paso vital e histórico que impulsa el plan de tres fases» del Gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presentó un plan para Venezuela que establece tres etapas: «Estabilización, recuperación y transición».

El pasado jueves, Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Trump destacó el 24 de febrero en su discurso del estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó «nuevo amigo y socio».

El 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno del líder republicano e informó de la compra en la nación norteamericana de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

La visita tiene lugar después de la operación conjunta emprendida el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos a países vecinos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido con no dejar pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica. EFE

