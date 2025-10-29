Llega a Venezuela el vuelo de repatriación número 81 con 290 migrantes procedentes de EEUU

1 minuto

Caracas, 29 oct (EFE).- Un total de 290 migrantes retornaron este miércoles desde Estados Unidos a Venezuela en el vuelo número 81 de repatriación coordinado este año por el gubernamental Plan Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior.

A través de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de retornados, 239 son hombres, 43 mujeres, siete niños y un adolescente, quienes recibieron, subrayó, una «atención integral al momento de su llegada al territorio nacional».

El pasado viernes, otros 312 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Texas (EE.UU.), entre ellos dos niños que, según denunció el Gobierno de Caracas, fueron «separados injustamente» de su madre, quien retornó al país suramericano el pasado septiembre, según el mismo ministerio.

El despacho de Estado indicó entonces -en Instagram- que entre los retornados, además de los dos niños, arribaron 260 hombres y 50 mujeres, que llegaron en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este mes, el presidente Nicolás Maduro informó que un total de 14.947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Caracas suscribiera en enero pasado un acuerdo de deportación con Washington. EFE

rbc/lb/jrg