Llega a Venezuela la opositora Dinorah Figuera para continuar el diálogo con el chavismo

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Caracas, 5 ago (EFE).- La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, llegó este miércoles a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo iniciadas el pasado sábado con el chavismo bajo el respaldo de EE.UU., confirmaron a EFE fuentes de su entorno.

La opositora arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados de la Asamblea de 2015, y se espera que esté en Caracas en horas de la noche, dijo la fuente.

Tras su llegada, Figuera reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda.

«Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar», indicó Figuera a El Diario.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que este proceso tomará tiempo y que será «hasta diciembre de 2026» cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo.EFE

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