Llega a Venezuela un avión con 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

Caracas, 29 ago (EFE).- Un avión con 319 migrantes deportados de Estados Unidos llegó este viernes a Venezuela, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Instagram, el despacho de Interior detalló que, del total de retornados, 281 son hombres, 31 mujeres y siete niños, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte), que sirve a Caracas, en un avión de la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes compartidas.

Según dichas fuentes, cada repatriado es «verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad» y, además, un equipo multidisciplinario les «brinda atención médica para luego ser reinsertados en la sociedad».

Este año, Venezuela ha recibido a más de 10.000 migrantes a través de 63 vuelos, incluyendo el de hoy, según cifras oficiales, como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso voluntario de connacionales desde otros países.

El miércoles, un total de 200 migrantes fueron recibidos en Venezuela, donde aterrizó un vuelo procedente de Texas, informó la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En su canal de Telegram, la institución indicó que retornaron 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes también llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en una aeronave de Eastern Airlines.EFE

