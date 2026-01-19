Llega la semana de las nominaciones de los Óscar y de la precuela de ‘Juego de Tronos’

Redacción Internacional, 19 ene (EFE).- El anuncio de las nominaciones de los Óscar marca la actualidad cultural de esta semana, en la que se estrena la esperada precuela de ‘Juego de Tronos’, se publica el que será el último libro de Julian Barnes y comienzan los desfiles de moda en París.

‘Una batalla tras otra’, favorita para los Óscar

Tras ganar cuatro Globos de Oro – mejor película de comedia o musical, mejor dirección (Paul Thomas Anderson), mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y mejor guión-, ‘Una batalla tras otra’ se perfila como la gran favorita para los Óscar, cuyas nominaciones se conocerán este martes en un acto que se podrá seguir por la web de la Academia de Hollywood y sus canales de YouTube o Instagram. Y también se sabrá si ‘Sirat’ o ‘El agente secreto’ consiguen ser nominadas a mejor película internacional.

Llega la precuela de ‘Juego de Tronos’

La semana empieza con la llegada, este lunes, a HBO Max, de la precuela de ‘Juego de Tronos’. ‘El caballero de los siete reinos’ se sitúa un siglo antes, con dos particulares héroes que vagan por Poniente: un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Es una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro. Una serie avalada por entusiastas críticas de los medios especializados.

‘Departure(s)’, el nuevo y ultimo libro de Julian Barnes

Casi coincidiendo con su 80 cumpleaños, que celebra hoy, el británico Julian Barnes publica mañana la que será su última novela, ‘Departures’, una mezcla de ficción, memorias y ensayo para contar una historia de amor de una pareja que mantuvo una relación en su época de estudiantes y se reencuentran años después. El libro más personal, como él ha reconocido, de uno de los miembros más brillantes de una espectacular generación de escritores británicos, a la que pertenecen Ian McEwan, Martin Amis o Kazhuo Ishiguro.

La moda masculina inaugura la temporada de París

Las propuestas de moda masculina dan el pistoletazo de salida a la Paris Fashion Week, que incluye los diseños de alta costura, que no solo marcan el ritmo de la moda mundial, si no que se convierte en un escaparate de famosos de todo tipo. Del 20 al 26 de enero, firmas como Louis Vuitton, Kenzo o Dior presentaran a su hombre del otoño invierno 2026/2027. Y del 26 al 29 llegarán los espectaculares trajes de la alta costura para la primavera/verano. EFE

