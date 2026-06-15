Llegan a 73.000 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde octubre de 2023

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde el inicio de su ofensiva en el territorio palestino en octubre de 2023 se situaron en 73.003, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí publicados este lunes, que incluyen los últimos fallecidos registrados ayer domingo.

Según sus cifras, los muertos por fuego israelí desde el comienzo de la tregua rozan las mil personas, con 992 fallecidos desde el 11 de octubre de 2025, cuando se firmó el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás. EFE

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