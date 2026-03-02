Llegan a Chipre 4 cazas F-16 griegos tras el impacto de un dron iraní en base británica

1 minuto

Nicosia, 2 mar (EFE).- Cuatro cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Grecia llegaron este lunes a Chipre para reforzar la seguridad aérea de la isla mediterránea tras el impacto de un dron iraní en una base militar británica, anunció el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.

Según explicó el portavoz en X, los aviones militares aterrizaron tras la respuesta inmediata del Gobierno griego, en el marco del refuerzo de las medidas preventivas y de la estrecha cooperación bilateral entre la República de Chipre y Grecia.

El despliegue se produce después de que un dron, procedente del Líbano, provocara daños leves en la base británica de Akrotiri, en el suroeste de la isla, lo que llevó a las autoridades chipriotas a activar los protocolos de seguridad.

Para mañana, martes, se espera en Chipre la visita del ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, acompañado por el jefe del Estado Mayor de Grecia, Dimitrios Houpis.

Además de una reunión prevista con el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, el ministro griego se reunirá con su homólogo chipriota, Vasilis Palmas.

El Gobierno griego anunció esta mañana su intención de enviar dos fragatas y dos cazas F-16 a Chipre para «contribuir de todas las formas posibles» a la defensa de la isla.

«Tras los ataques injustificados contra territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio», señaló Dendias. EFE

