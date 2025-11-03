Llegan a Cuba 20 toneladas de ayuda de la Cruz Roja para damnificados del huracán Melissa

2 minutos

La Habana, 3 nov (EFE).- Un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) ha aterrizado en Cuba para asistir a los damnificados por el potente huracán Melissa.

Según informó este lunes la IFRC en un comunicado, el vuelo aterrizó la víspera en el aeropuerto de Santiago de Cuba (este), una de las ciudades más afectadas por este huracán que cruzó el extremo oriental de la isla el miércoles pasado como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

La carga, que busca garantizar una «respuesta humanitaria rápida y de calidad», se compone de kits de cocina, de higiene y de descanso, frazadas, mosquiteros, lámparas solares, kits de herramientas y lonas plásticas.

Los enseres de higiene y los mosquiteros son «fundamentales para prevenir enfermedades en contextos donde el acceso al agua y al saneamiento se ha visto interrumpido», aseguró la IFRC, que previamente se había referido al actual brote de dengue, oropouche y chikunguña en la isla.

A este primer envío se suma el llamamiento de emergencia para recaudar 18 millones de dólares para asistir a 100.000 personas durante los próximos dos años en Cuba.

«Este llamamiento de emergencia es esencial para recaudar los fondos necesarios para ayudar al pueblo cubano”, afirmó entonces el secretario general de la IFRC, Jagan Chapagain, quien agregó que Melissa dejó una «devastación inmensa» y que la recuperación «tomará meses, quizá años».

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado complejas evacuaciones, cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura pública por inundaciones y deslaves, problemas generalizados en las comunicaciones y extensos daños en la agricultura.

Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano, que hasta el momento no ha informado de daños personales. EFE

