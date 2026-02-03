Llegan a Egipto 16 heridos y una veintena de acompañantes desde Gaza por el paso de Rafah

(actualiza con llegada a Egipto y cifras)

El Cairo, 3 feb (EFE).- Al menos 16 palestinos heridos y una veintena de acompañantes procedentes de la Franja de Gaza llegaron este martes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave con el Sinaí, para recibir tratamiento tras la reapertura el lunes de este cruce bloqueado por Israel durante casi dos años, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Fuentes en el lado egipcio de Rafah que pidieron mantener el anonimato confirmaron que al menos 16 heridos y 24 acompañantes han salido de Gaza y se encuentran en territorio egipcio, en el segundo día de evacuaciones tras la reapertura del cruce, por el que ayer salieron tan solo cinco heridos.

Por su parte, la televisión Al Qahera News, próxima a las autoridades egipcias, informó de que «las ambulancias que transportan heridos de la Franja de Gaza parten del paso de Rafah hacia hospitales egipcios», sin dar una cifra ni especificar los centros médicos a los que serán derivados.

Una fuente médica dijo a EFE que los equipos médicos egipcios comenzaron a realizar exámenes iniciales a los heridos a su llegada al cruce para determinar el tratamiento adecuado para cada caso y trasladarlos a los hospitales correspondientes.

La Media Luna Roja Palestina trasladó este martes a 56 personas, 16 pacientes que necesitan recibir atención médica y 40 acompañantes, al paso de Rafah, según un comunicado difundido por la organización.

El lunes se produjo la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mes en el que Israel cerró este cruce al lanzar su ofensiva contra la ciudad homónima en el sur de la Franja.

Según la fuente médica en Rafah, las ambulancias egipcias se encuentran en el cruce y cada paciente podrá ir acompañado de dos familiares, y que todos ellos regresarán a Gaza una vez terminen su tratamiento.

Asimismo, confirmó que se ha aumentado el nivel de preparación en Rafah y en los hospitales de las ciudades de Al Arish y Sheij Zueid, en la provincia egipcia del norte del Sinaí, mientras que unos 150 hospitales de todo Egipto también están listos para brindar atención médica a los palestinos heridos que sean evacuados.

Aunque la cifra prevista era de 200 personas diarias transitando el paso (50 para entrar y 150 para salir), apenas una veintena lo atravesaron completamente a lo largo del lunes y los controles por las distintas autoridades hicieron que personas que habían llegado a Rafah no pudieran completar su acceso hacia un lado u otro.

De los 50 gazatíes que trataron de regresar al enclave desde Egipto y llegaron ayer a Rafah, sólo 12 lograron acceder al territorio palestino tras pasar un día completo en las instalaciones. EFE

