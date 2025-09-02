Llegan a Madagascar tres cráneos de héroes de la época colonial devueltos por Francia

Nairobi, 2 sep (EFE).- Tres cráneos de héroes del reino de la comunidad sakalava de Madagascar que se llevaron a finales del siglo XIX los colonizadores regresaron este martes a suelo malgache, tras ser restituidos formalmente por Francia la pasada semana, en la que es la primera devolución de restos humanos por parte de París.

Según recogen medios locales, las reliquias fueron recibidas en una ceremonia solemne con honores militares por el presidente malgache, Andry Rajoelina, en el mausoleo de Avaratr’Ambohitsaina, donde descansan los héroes nacionales en la capital del país, Antananarivo, a donde llegaron los huesos el lunes.

«En este lugar histórico, celebramos a los mártires de la patria que lucharon contra el colonialismo. Fortalecemos en el corazón de los descendientes la memoria de quienes lucharon por su patria», declaró Rajoelina.

Se supone que uno de los cráneos pertenece al rey Toera, ejecutado por tropas coloniales francesas la noche del 29 al 30 de agosto de 1897 en una masacre en la que perdieron la vida, según diversas fuentes, varios cientos o incluso miles de personas.

Así, aunque el comité científico franco-malgache que ha trabajado sobre estos restos no consiguió confirmar mediante fuentes escritas o la comparación de ADN si uno de ellos es del monarca, los expertos dieron por buena la «identificación ritual» por parte de los sakalavas.

Los otros dos cráneos se supone que pertenecen a jefes de guerra de esa misma comunidad.

Este martes, los tres fueron transportados por Antananarivo hasta el citado mausoleo, en cajas de madera cubiertas con la bandera malgache. A su paso, la Policía ordenaba a los transeúntes que se descubrieran la cabeza y guardaran silencio.

«Nos enorgullece haber tenido un rey y sus soldados que protegieron a la nación (…) No se dejaron intimidar. Incluso dieron su vida», señaló Rajoelina, ataviado con una pieza de ropa tradicional sobre un traje negro.

Los restos regresaron así a su tierra después de pasar 128 años en las colecciones de los museos nacionales galos.

La ceremonia contó con la presencia del heredero de la familia real sakalava, Georges Harea Kamamy, a quien serán entregados los restos después de cuatro días de homenajes oficiales.

En un cortejo fúnebre a quien la población podrá mostrar sus respetos a su paso, los cráneos recorrerán los cerca de 800 kilómetros hasta Menabe, la región donde el rey Toera fue decapitado por las fuerzas francesas.

Después, el del monarca en concreto debe ser enterrado, según ha informado el Ministerio malgache de Cultura, en una tumba donde descansa el resto de su esqueleto en la localidad de Ambiky, si bien todavía hay desacuerdos en el seno de los líderes sakalavas sobre quien debe guardarlo.

Antes de regresar a su tierra después de pasar 128 años en las colecciones de los museos galos, los cráneos fueron restituidos el pasado 26 de agosto en un acto en París que contó con la asistencia de la ministra malgache de Cultura, Volamiranty-Donna Mara, y su homóloga francesa, Rachida Dati.

Se trata de la primera operación amparada por la ley sobre la restitución de restos humanos aprobada en 2023 por Francia. EFE

lbg/av