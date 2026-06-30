Llegan a República Dominicana 65 personas que residían en zona de terremotos en Venezuela

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Santo Domingo, 29 jun (EFE).- Un grupo de 65 personas llegó este lunes a República Dominicana desde Venezuela en un vuelo humanitario, tras los dos devastadores terremotos que ocurrieron el miércoles pasado en la nación suramericana con un saldo hasta el momento de 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

Entre los que llegaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, figuran 55 dominicanos, nueve venezolanos y un estadounidense, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El vuelo fue a través de la aerolínea dominicana Sky High y despegó desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela.

«Hay muchos niños que fueron los que más sufrieron. Hay personas que todavía no han podido regresar a sus casas porque los sectores quedaron fracturados, especialmente en el área de Caracas. Muchas familias siguen en centros de refugio y todavía hay lugares donde la ayuda médica no ha llegado», dijo a los medios la venezolana nacionalizada dominicana Leomaris Soto.

Soto aseguró que los hospitales en las zonas afectadas «necesitan de todo», y afirmó que numerosas familias permanecen en refugios temporales porque sus viviendas resultaron destruidas o seriamente dañadas.

La Cancillería dijo que la operación fue realizada con la coordinación del presidente dominicano, Luis Abinader, y las autoridades de Venezuela.

El domingo, el Gobierno dominicano envió un nuevo contingente de especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela.

El envío forma parte de la ‘Operación Quisqueya Solidaria 2026’, mediante la cual el Gobierno dominicano ha desplegado equipos de búsqueda y rescate, material de apoyo, asistencia a ciudadanos y ayuda humanitaria para la población venezolana afectada por los terremotos. EFE

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