Llegan a Túnez los últimos nacionales de la Flotilla Sumud detenidos por israel

2 minutos

Argel, 8 oct (EFE).- Los últimos quince activistas tunecinos de la Flotilla Global Sumud (GSF), que estaban detenidos en Israel tras la interceptación de la misión humanitaria la semana pasada, llegaron este miércoles a Túnez en un vuelo desde Jordania, informó el comité directivo de la flotilla magrebí.

Los activistas tunecinos formaban parte de los 131 de la GSF deportados a Jordania este martes, tras su evacuación desde Israel a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta el reino árabe con Cisjordania ocupada.

Los voluntarios tunecinos, entre ellos Wael Naouar -quien ha sido vinculado al grupo islamista Hamás por parte de israel- llegaron al aeropuerto internacional de la capital tunecina con pancartas en la mano con fotos de prisioneros palestinos en Israel.

«Nosotros no somos héroes, sino una simple herramienta para transmitir la voz de Gaza, ellos son los verdaderos héroes», dijo Naouar mientras señalaba las fotos de los presos palestinos.

Los participantes denunciaron su «secuestro en aguas internacionales», además de «malos tratos» y «torturas» en las cárceles de «la ocupación israelí».

Con la llegada de los quince activistas, se dan por liberados los 25 tunecinos que participaron en la GSF, después de que el primer grupo compuesto por diez activistas tunecinos, llegara a Túnez el pasado domingo tras ser deportados desde Turquía.

Israel empezó el pasado sábado a deportar a activistas de distintas nacionalidades, mientras que seis integrantes de la GSF permanecen retenidos en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.

Los 42 barcos de la Flotilla Global Sumud, que pretendía alcanzar Gaza, fueron interceptados entre el miércoles y el viernes pasados por la Armada israelí en aguas internacionales en una zona donde Israel tiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

En la madrugada de este miércoles, Israel interceptó nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza para romper el bloqueo israelí, y arrestó a alrededor de 145 personas, entre ellos un activista tunecino y ocho españoles.EFE

na/lfp/pddp