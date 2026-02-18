Llegan a Venezuela 110 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

Caracas, 18 feb (EFE).- Un avión con 110 migrantes repatriados llegó este miércoles a Venezuela, proveniente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Telegram que el vuelo estaba integrado por 96 hombres y 14 mujeres.

El avión, operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo 113 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

«El Gobierno venezolano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país», afirmó el ministerio.

Según informó la cartera de Estado, los migrantes fueron recibidos por funcionarios policiales y militares de distintos organismos de seguridad, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Este lunes llegó otro vuelo de repatriación proveniente de Miami, con 110 venezolanos retornados, 92 de ellos hombres, 15 mujeres, un adolescente y dos niños. EFE

