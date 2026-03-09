Llegan a Venezuela 134 migrantes repatriados en un vuelo procedente de Estados Unidos

1 minuto

Caracas, 9 mar (EFE).- Un total de 134 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo proveniente de Miami (Estados Unidos), informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

En una publicación en Instagram, el ministerio indicó que el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y detalló que llegaron 91 hombres, 30 mujeres y 13 niños.

Se trata del vuelo 120 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El ministerio indicó que los migrantes recibieron atención médica y fueron trasladados a sus residencias por los organismos de seguridad.

El pasado miércoles, 126 migrantes llegaron a Venezuela en otro vuelo de repatriación también procedente de Miami.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

