Llegan a Venezuela 270 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

1 minuto

Caracas, 11 mar (EFE).- Un total de 270 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo de repatriación desde la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, informó este miércoles el Ministerio de Interior y Justicia.

En una publicación en Telegram, la cartera de Estado indicó que el avión de la aerolínea Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Asimismo, detalló que del total de retornados 224 son hombres, 38 mujeres y 8 menores de edad.

Se trata del vuelo 121 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los pasajeros recibieron la «atención necesaria para agilizar sus trámites de ingreso y asegurar un reencuentro tranquilo con sus familiares y su entorno», señaló el Ministerio de Interior.

El pasado lunes, el Ministerio de Interior y Justicia informó de que 134 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

