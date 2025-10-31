Llegan a Venezuela 283 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos nueve niños

1 minuto

Caracas, 31 oct (EFE).- Un total de 283 migrantes retornaron este viernes a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos nueve niños, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país sudamericano.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que entre los retornados, además de los nueve niños, figuran 220 hombres y 54 mujeres que fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que da servicio a Caracas.

Se trata del vuelo número 82 de venezolanos repatriados, la mayoría desde Estados Unidos, que aterriza en el país en lo que va de año, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa que gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes, según la fuente.

El Ministerio de Interior y Justicia señaló que los migrantes fueron atendidos por diferentes cuerpos de seguridad del Estado y recibieron atención médica, «para después ser trasladados a sus hogares».

«Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año más de 16.000 connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos», añadió.

El jueves, un total de 290 migrantes regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, entre los que había 239 hombres, 43 mujeres, siete niños y un adolescente, según informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia en Telegram. EFE

sc/lb/pddp