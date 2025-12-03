The Swiss voice in the world since 1935
Llegan a Venezuela 304 migrantes en un vuelo de repatriación desde México

Caracas, 3 dic (EFE).- Un grupo de 304 migrantes venezolanos fue repatriado este miércoles en un vuelo procedente de México, operado por la aerolínea estatal Conviasa, informó el canciller de Venezuela, Yván Gil, en momentos en que la conectividad aérea del país suramericano se encuentra limitada a raíz de las suspensiones de vuelos comerciales de la luego advertencia de la autoridad aérea de EE.UU.EFE

