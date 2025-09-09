Llegan dos cadáveres en un barca con 44 migrantes a la isla italiana de Lampedusa

Roma, 9 sep (EFE).- Dos cadáveres llegaron esta madrugada a la isla italiana de Lampedusa (sur) a bordo de una precaria embarcación en la que viajaban un total de 44 migrantes, tres de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, tras ser rescatados por una patrullera de la Guardia de Finanzas.

Los tres migrantes afectados presentaban síntomas de intoxicación por hidrocarburos y fueron trasladadas de inmediato al centro médico de la isla, informaron los medios locales.

Los dos cadáveres, que según las primeras hipótesis habrían fallecido por intoxicación debido a la inhalación prolongada de vapores de carburante, fueron trasladados a la morgue del cementerio de Cala Pisana, donde se les realizará un examen forense.

El desembarco de los migrantes, de nacionalidad egipcia, eritrea, etíope, gambiana y argelina, se enmarca en una nueva oleada migratoria hacia la isla italiana, principal punto de entrada a Europa por la ruta del Mediterráneo central.

Solo esta noche se han registrado cinco desembarcos con cerca de 300 personas a bordo, incluidos un bebé de pocos meses y una mujer en estado avanzado de gestación, mientras que, en apenas 36 horas, más de 1.100 migrantes han llegado a Lampedusa, la mayoría procedentes de Libia

El centro de acogida de la isla, con capacidad para unas 400 personas, a albergaba este miércoles a más de 1.500 migrantes tras la llegada de cinco nuevas embarcaciones precarias a la isla italiana, donde han aumentado los desembarcos en los últimos días por el buen tiempo.

Este domingo, en un periodo de 24 horas, se produjeron 11 desembarcos, con 615 personas llegadas a Lampedusa, mientras que otras 75 desembarcaron en Pozzallo (Sicilia) tras ser rescatados por el barco Aurora de Sea Watch.

Más de 45.000 migrantes han llegado a las costas italianas en 2025: en lo que va de año, según datos actualizados este lunes por ministerio del Interior, han desembarcado 45.694 personas respecto a las 44.271 del mismo periodo del año pasado, pero muy lejos de las 115.402 que lo hicieron en 2023. EFE

