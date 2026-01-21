Lluvia, nieve y fuerte oleaje como preludio de la borrasca Ingrid en Portugal

1 minuto

Lisboa, 21 ene (EFE).- Portugal vive este miércoles una jornada de lluvias, especialmente intensas en la costa norte del país, y nieve en los puntos más elevados como preludio de la borrasca Ingrid a partir de mañana, que puede ocasionar olas de hasta 15 metros de altura.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene actualmente en nivel amarillo los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo por el fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.

En paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo y Vila Real están en aviso amarillo por la caída de nieve.

Según IPMA, el paso de la depresión Ingrid se espera para la tarde del jueves en el país ibérico y dejará lluvia intensa, granizo y tormentas eléctricas.

También se prevé nieve por encima de los 800 metros, una cota que podría bajar a los 600 metros entre el viernes y el sábado.

En paralelo, IPMA pronostica viento fuerte entre 70 y 80 kilómetros por hora en la costa y de 80 a 100 km/hora en las áreas elevadas, con olas de entre 6 a 8 metros de altura entre el viernes y el domingo, que pueden llegar a 15 metros.EFE

cch-ssa/icn

(vídeo)