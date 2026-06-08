Lluvias «excepcionalmente intensas» dejan cerca de 10.000 evacuados en el centro de China

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Pekín, 8 jun (EFE).- Una serie de lluvias «excepcionalmente intensas» registradas entre el sábado y el domingo en la provincia china de Guizhou (centro) provocó inundaciones y obligó a evacuar a cerca de 10.000 personas, informó la agencia estatal Xinhua.

Las zonas más afectadas fueron las ciudades de Qianxi y Zunyi y el condado de Changshun, según la agencia.

Las autoridades locales activaron operaciones de emergencia las 24 horas y evacuaron hasta el momento a 1.377 residentes de 491 hogares, además de rescatar a más de 50 personas que habían quedado atrapadas.

En el condado de Changshun, más de 3.000 vecinos de alrededor de 1.000 viviendas situadas aguas abajo del embalse de Bancong fueron trasladados a zonas seguras después de que un corte eléctrico afectase su funcionamiento y provocase un desbordamiento.

El Ministerio de Recursos Hídricos y la Administración Meteorológica de China emitieron el domingo por la tarde una alerta roja, la máxima del sistema chino, por riesgo de torrentes de montaña en zonas del sureste de Guizhou entre la noche del domingo y la del lunes.

En respuesta, las autoridades reforzaron la vigilancia de 27 ríos y movilizaron a miles de efectivos de control de inundaciones, según el medio.

Hasta la noche del domingo, casi 5.000 residentes habían sido evacuados de forma preventiva en la prefectura autónoma de Qiandongnan, mientras continuaba el traslado de otras casi 22.000 personas.

Las lluvias afectan también a otras regiones del sur. La provincia de Cantón activó el sábado por la noche una respuesta de emergencia ante la previsión de lluvias fuertes, tormentas locales muy intensas y posibles crecidas por encima del nivel de alerta en ríos medianos y pequeños.

En Nanning, capital de la región meridional de Guangxi, las autoridades elevaron la alerta por lluvias en algunos distritos, donde se esperaban nuevos aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, rachas de viento y riesgo de anegamientos urbanos.

China registra desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con inundaciones y deslizamientos en varias provincias, después de que los servicios meteorológicos atribuyeran el adelanto de las precipitaciones a sistemas atmosféricos anómalos.

Cada año, China afronta episodios de lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos durante la temporada de precipitaciones, después de que los últimos veranos estuvieran marcados por las inundaciones de Pekín de 2023, con más de 30 muertos; las olas de calor y sequías de 2022, y las lluvias de 2021 en la provincia central de Henan, que dejaron más de 300 fallecidos. EFE

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