Lluvias aplacan incendios en la provincia patagónica de Chubut, en Argentina

3 minutos

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- Los incendios en la provincia argentina de Chubut, que ya afectaron más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico, fueron parcialmente controlados este jueves gracias a las lluvias registradas el miércoles, las cuales colaboraron con la tarea del operativo desplegado por los gobiernos nacional y provincial en la zona desde principios de enero.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que las precipitaciones registradas en la zona «favorecieron las tareas de contención» y reconoció el trabajo de los brigadistas y bomberos, quienes «pusieron el cuerpo desde el primer día para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera (de los Andes)».

Según el último reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), los focos de las localidades de Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces continuaban activos este jueves, mientras otros tres fueron contenidos o controlados.

Sin embargo, el gobernador Torres afirmó este jueves que el foco de Puerto Patriada «ya se encuentra contenido».

El presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, advirtió este jueves en diálogo con medios locales que, pese a la mejora de las condiciones, el operativo en la zona continúa con la misma intensidad.

“Lo peor que nos puede pasar es relajarse antes de tiempo; hasta que el fuego no esté completamente apagado, no hay descanso», aseguró Martínez.

El principal foco de fuego comenzó el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, afectó unas 14.000 hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Desde la Secretaría de Bosques hicieron referencia al comportamiento complejo que tuvo el fuego desde el inicio, influenciado por el viento y las condiciones climáticas.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, se encuentra al frente del operativo, que incluye la participación de unas 660 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, además de unidades móviles, embarcaciones, maquinaria pesada y ocho medios aéreos, entre ellos el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

El Gobierno argentino dijo el pasado domingo que «los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches», aunque la Justicia provincial refutó el lunes tales afirmaciones.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, aseguró en diálogo con la radio LU 20, que descarta de plano «las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados».

La organización Greenpeace denunció en un comunicado publicado el lunes la falta de prevención, brigadistas y aviones hidrantes para afrontar con «seriedad» los incendios.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y en aquellas que podrían reducir los impactos del cambio climático. EFE

fpe/smo

(video)