Lluvias dispersas este domingo sobre el territorio dominicano, informa Indomet

Santo Domingo, 11 ene (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que se producirán lluvias dispersas en diferentes provincias debido a que el viento del este/noreste se ha mantenido y ha arrastrado nubosidad sobre el territorio del país.

Estas precipitaciones tendrán lugar en: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Montecristi.

Además, durante la tarde las lluvias se desplazarán sobre San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, San Juan, Elias Piña y El Gran Santo Domingo.

Por la noche, las precipitaciones desaparecerán de manera gradual, y ocurrirán solo lluvias aisladas y débiles hacia poblados próximos a la costa norte del país.

Las temperaturas serán agradables y frescas principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior, debido al invierno y al viento fresco de dirección noreste. EFE

pma