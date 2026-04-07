Lluvias e inundaciones causan 309 muertos y más de un millón de afectados en Mozambique

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Nairobi, 7 abr (EFE).- Al menos 309 personas murieron y algo más de un millón se han visto afectadas por las inundaciones producidas en Mozambique desde el pasado octubre debido a las lluvias torrenciales y al paso del ciclón tropical Gezani, informó el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD).

Según el último boletín del INGD, se registraron 309 muertos, 351 heridos y 17 desaparecidos desde el 1 de octubre de 2025 al pasado 6 de abril.

En ese periodo, un total de 29.598 casas quedaron destruidas y otras 13.910 sufrieron una destrucción total, mientras que 210.659 fueron inundadas.

También se vieron afectadas 304 unidades sanitarias y 98 lugares de culto.

Entre el 7 de marzo y el 6 de abril pasados, el país registró lluvias intensas acompañadas de fuertes vientos que causaron inundaciones, lo que provocó 44 muertos, 19 heridos, 8 desparecidos y 188.990 personas afectadas.

En ese mes, un total de 14.094 viviendas quedaron destruidas y otras 8.534 sufrieron una destrucción total, mientras que 25.985 fueron inundadas.

El país del sureste de África ha recibido en los últimos meses ayuda humanitaria de diversas naciones, como Estados Unidos, que el pasado día 2 anunció la llegada de más de 100 toneladas de bienes esenciales para apoyar a las víctimas.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y debía haber terminado en marzo de 2026. EFE

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