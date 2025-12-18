LLuvias escasas este jueves en diferentes puntos del territorio dominicano

1 minuto

Santo Domingo, 18 dic (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que este jueves en horas de la mañana se produzcan débiles lluvias y pasajeras sobre territorios ubicados cerca de las costas, como: Barahona, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otros.

En la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también favorecerá otros episodios de lluvias aisladas hacia provincias como: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y Elias Piña.

Por la noche gran parte del país permanecerá completamente despejado y las lluvias que se presenten serán aisladas y se producirán sobre poblaciones próximas a las costas.

El oleaje será anormal en el litoral atlántico, sobre todo en el sector costero comprendido desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo). Indomet, recomendó, por tanto, a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas, permanecer en puerto y navegar con precaución en el resto de la zona costera.

Las temperaturas serán frescas en la noche y madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas. EFE

pma