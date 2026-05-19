Lluvias este martes en varias regiones de la República Dominicana por una vaguada

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Santo Domingo, 19 may (EFE).- Las lluvias, provocadas por una vaguada, afectarán este martes varias regiones de la República Dominicana, donde, sin embargo, las temperaturas continuarán calurosas en todo el territorio, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde horas de la madrugada, la vaguada ha estado provocando aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral nordeste, como Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Monte Plata.

También se registran lluvias en localidades del litoral caribeño, incluyendo La Altagracia, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, así como en zonas de la cordillera central, entre ellas Monseñor Nouel, La Vega y Santiago Rodríguez.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde, concentrándose principalmente hacia la cordillera central y la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros y tronadas.

Para el resto del país se esperan chubascos y tronadas aisladas, según la información del Indomet que, por otra parte, alerta de temperaturas bastantes calurosas para este martes, por lo que recomienda tomar suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, prestar especial atención a los niños, embarazadas y adultos mayores, quienes son los más vulnerables ante las altas temperaturas. EFE

mf