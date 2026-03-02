De «estar de vacaciones a estar en constante estrés»: turistas suizos bloqueados en el Golfo

Swiss International Air Lines (SWISS) ha suspendido temporalmente los vuelos a la región del Golfo. Keystone / Christian Beutler

Los países del Golfo han cerrado su espacio aéreo como medida de emergencia tras los ataques en Irán y la represalia por parte de la República Islámica. Miles de viajeros —entre ellos muchos ciudadanos suizos— se encuentran ahora atrapados en distintos puntos de la región.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, al menos 1.400 ciudadanos suizos se encuentran actualmente de viaje en los países afectados. El Touring Club Suiza (TCS), la principal organización suiza de automovilistas y viajeros, estima que casi 1.500 nacionales suizos están atrapados en el extranjero, principalmente debido a vuelos cancelados.

«Sinceramente, estamos extremadamente preocupados porque nunca habíamos vivido algo así», afirma una turista suiza en Abu Dabi, tras escuchar explosiones cerca de su hotel el sábado. «Hemos pasado de estar de vacaciones a estar en constante estrés. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué hacer… nadie sabe nada», añade.

Yasmine Yagchi también se encuentra atrapada en Abu Dabi. Justo cuando estaba a punto de embarcar en su vuelo, recibió una alerta instándola a buscar refugio. Describe la dificultad para recoger su equipaje y el miedo cuando el mismo mensaje volvió a llegar en plena noche.

Bénédict Sapin, de Friburgo y residente en Dubái, trata de mantener la calma, aunque su familia está de visita y el aeropuerto —el más transitado del mundo— fue blanco de un misil. «Que exploten misiles sobre tu cabeza siempre impresiona», comenta. Sin embargo, añade, «no nos sentimos particularmente en peligro».

Más de 1.500 vuelos hacia Oriente Medio fueron cancelados el domingo, aproximadamente el 40 % del tráfico programado, según la consultora de aviación Cirium.

SWISS suspende sus vuelos a Dubái y Tel Aviv

Las aerolíneas más afectadas son Emirates (Dubái), Qatar Airways (Doha) y Etihad Airways (Abu Dhabi). En el aeropuerto de Ginebra, estas compañías suelen operar dos vuelos diarios a la región. Sin embargo, desde la mañana del sábado ninguno ha cubierto los destinos afectados.

Varias otras aerolíneas también han suspendido sus vuelos durante los próximos días. Swiss International Air Lines (SWISS) ha ampliado la interrupción de sus servicios a Dubái y Tel Aviv: los vuelos a Dubái están cancelados hasta el miércoles 4 de marzo inclusive, y los de Tel Aviv hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

>>A la hora de evacuar a ciudadanos suizos, el gobierno suele depender del apoyo de otros países:

Las medidas también afectan a las rutas de vuelo. Hasta el 4 de marzo, los aviones de SWISS no utilizarán el espacio aéreo sobre los Emiratos Árabes Unidos, y hasta el 8 de marzo la compañía evitará también los espacios aéreos de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Irán, Kuwáit y Baréin, en respuesta a la situación de tensión en Oriente Medio y las múltiples restricciones de tráfico aéreo.

SWISS, que forma parte del Grupo Lufthansa, ha anunciado que ofrece a los pasajeros afectados la posibilidad de obtener un reembolso o cambiar su vuelo sin coste adicional para una fecha posterior.

Línea de ayuda para ciudadanos suizos Se recomienda a los ciudadanos suizos en Oriente Medio que sigan las instrucciones emitidas por las autoridades locales y que contacten directamente con su aerolínea o agencia de viajes. También se les aconseja a registrarse en la aplicación Travel Admin. La línea de ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo está disponible las 24 horas del día en los números +41 800 24 7 365 / +41 58 465 33 33 o por correo electrónico en helpline@eda.admin.ch. Algunos viajeros suizos atrapados contaron a la televisión pública suiza RTS que el servicio estuvo saturado el sábado, aunque el Ministerio asegura que desde entonces se ha incrementado su capacidad. Además, el Ministerio ha ampliado sus recomendaciones de viaje para Oriente Medio. Ahora aconseja evitar los desplazamientos turísticos y no esenciales a Baréin, Jordania, Catar, Kuwáit, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

