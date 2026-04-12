Del mundo de la magia a la NASA: la increíble carrera de Marco Tempest

Experimentos de robótica en el laboratorio Magiclab de Marco Tempest, 2025. SRF

Un suizo que ha sabido hechizar el mundo de la exploración espacial y reinventarse una y otra vez, ese es Marco Tempest.

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Marco Tempest creció en Zúrich en los años sesenta y setenta. A los 16 decidió que ya había tenido suficiente de la escuela y tomó una decisión radical: convertirse en mago profesional.

«La magia era una forma de escapar de la dura realidad en la que vivía. Tenía problemas en el colegio y una situación familiar complicada. La magia era un lugar donde ser diferente no solo se aceptaba, sino que era bienvenido», recuerda Tempest.

Cuando la magia se encuentra con la tecnología

Para abrirse camino como profesional hacía falta una idea original. Tempest decidió combinar el entonces emergente breakdance con el arte de la ilusión. Cuando quiso participar con ese espectáculo en el campeonato mundial, la Federación Suiza de Magia rechazó su propuesta: consideraban que aquello no tenía nada que ver con la magia.

Dos años después, Tempest —formando dúo con Midi Gottet— ganó en Nueva York la World Cup of Magic, un triunfo que marcaría el inicio de su carrera internacional.

Previa Próxima Los breakdancers del grupo «Juicy Crew» a principios de los años 80. Con Marco Tempest (centro), Midi Gottet (izquierda) y Guy Landolt (derecha). Privatarchiv Marco Tempest Los ganadores de la World Cup of Magic, el dúo «United Artists», Midi Gottet (izquierda) y Marco Tempest (derecha). Privatarchiv Marco Tempest Imagen 1

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Desde muy pronto empezó a experimentar con nuevas tecnologías, lo que acabaría valiéndole el sobrenombre de ‘Techno Illusionist’ (‘El Tecno ilusionista’). Se trasladó a Nueva York, colaboró con empresas como Apple, Panasonic o IBM, produjo el programa televisivo The Virtual Magician y se convirtió en pionero de YouTube con su serie Phone Cam Street Magic. A partir de ahí llegarían las apariciones en el programa de Jay Leno, en numerosos espacios televisivos de todo el mundo y en conferencias TED.

Previa Próxima Marco Tempest en Times Square, Nueva York, durante una sesión fotográfica para la revista «Stern» en la década de 1990. Stern Marco Tempest y David Copperfield. Ambos son considerados innovadores del arte de la magia. Privatarchiv Marco Tempest Cartel promocional de la serie de televisión «The Virtual Magician» de Tempest, emitida entre 2003 y 2005 en más de 50 países. Privatarchiv Marco Tempest El cámara Elia Lyssy y Marco Tempest preparando el rodaje de un truco de magia con la cámara del móvil. Privatarchiv Marco Tempest Imagen 1

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Su trayectoria llamó la atención del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), que lo nombró Director’s Fellow. Más tarde trabajaría como Creative Technologist en la NASA, donde contribuyó a transformar las misiones espaciales en experiencias visuales capaces de acercar el espacio al gran público.

Magia con drones e inteligencia artificial: este suizo ha conseguido que las tecnologías complejas sean cercanas a todos. Aquí, durante el rodaje de la serie «Swiss Success Stories» de la televisión pública suiza SRF, en 2025. SRF/Alexis Amitirigala

«Gran parte del éxito no tiene que ver con que seas un genio o el mejor en algo», reflexiona Tempest. «Muchas cosas simplemente se me pusieron delante. He tenido mucha suerte. Siempre hace falta gente que crea en ti».

«Marco encarna el futuro del aprendizaje»

Pese a todos sus logros, Tempest nunca ha dejado de moverse. Y eso, reconoce, no siempre es fácil.

«A menudo me encuentro en situaciones en las que tengo que aprender cosas nuevas a gran velocidad para no decepcionar a las personas que confían en mí. Desde fuera parece que se trata de un nuevo hito en mi carrera. Pero por dentro siempre pienso: ¿cómo voy a conseguir eso ahora? ¿Seré capaz?».

Previa Próxima Marco Tempest frente a los Laboratorios de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, 2023. Privatarchiv Marco Tempest Tempest durante el rodaje del proyecto «Lemur 3» de la NASA, 2019. NASA JPL Experimentos de robótica en el laboratorio Magiclab de Marco Tempest, 2025. SRF Sesión fotográfica tras el rodaje de la serie documental «Swiss Success Stories». Jardín Botánico de Zúrich, 2025. SRF/Alexis Amitirigala Imagen 1

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Esa capacidad de adaptación lo ha llevado también al ámbito académico. Tempest ejerce como profesor en la Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, en Abu Dabi.

«Marco representa el futuro del aprendizaje», afirma Hao Li, profesor de visión por computador y antiguo desarrollador en Lucasfilm, la productora de Star Wars. «Nunca fue a la universidad, pero nadie lo diría». Para Li, el recorrido de Tempest es un ejemplo perfecto de cómo preparar a los estudiantes para un futuro cada vez menos predecible.

El cielo no es el límite

Si algo define la trayectoria de Tempest es su constante reinvención. Incluso su actual puesto como director de Tecnología Creativa & Innovación del ETH de Zúrich fue una idea suya.

«Marco piensa los problemas de una forma distinta a como lo hacemos yo u otros científicos», explica Thomas Zurbuchen, responsable de ETH Space y antiguo director científico de la NASA.

«Quiero gente en mi equipo con trayectorias diferentes a la mía: deportistas de élite, magos o artistas. A menudo su forma de pensar es distinta». Precisamente ese enfoque, asegura Zurbuchen, es lo que se necesita para llevar la exploración espacial suiza hacia el futuro.

Mientras tanto, y hasta que llegue el momento de desentrañar los secretos del universo, Marco Tempest sigue recorriendo el mundo. Siempre un paso por delante en lo tecnológico, continúa cautivando al público con sus historias mágicas.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

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