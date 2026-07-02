Suiza también enfrenta los retos del turismo masivo

El turismo disfruta del buen tiempo junto al famoso Puente de la Capilla, en Lucerna, el 5 de abril de 2026. Keystone / Urs Flueeler

Suiza se enfrenta a una afluencia masiva de turistas, lo que genera cifras récord de visitas, pero también tensiones cada vez mayores. Desde Lucerna hasta el Titlis, se buscan soluciones.

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Elisabeth Logean, RTS Otros idiomas: 2 Deutsch de Von Luzern bis zum Titlis: Ein Einblick in diese Schweizer Orte, in denen es nur so von Touristen wimmelt leer más Von Luzern bis zum Titlis: Ein Einblick in diese Schweizer Orte, in denen es nur so von Touristen wimmelt

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Suiza atrae cada vez a más visitantes. En 2025, el país registró un récord de más de 60 millones de pernoctaciones en hoteles y alojamientos similares. Lucerna, ciudad emblemática, acogió a cerca de 9 millones de personas, el doble que hace veinte años. Este auge, impulsado por turistas locales, alemanes y estadounidenses, así como por el regreso de los asiáticos, ejerce presión sobre las infraestructuras y la vida local.

Lucerna busca regular los flujos

En Lucerna, la gestión de los autocares turísticos se ha convertido en un reto importante. A lo largo de todo el año 2024, más de 35.000 autocares congestionaron la Plaza de los Cisnes, en pleno centro de la ciudad. Ante el descontento de los vecinos, se instauró en 2025 una tasa de 100 francos por el desembarque de pasa. Ahora se permite un único punto de descenso.

Esta medida ha reducido a la mitad el número de autocares. Sin embargo, y para eludir el impuesto, algunas agencias de viajes han decidido dejan a su clientela en aparcamientos más baratos de las afueras o en las paradas de autobús, lo que perturba el transporte público.

A lo largo de todo el año 2024, más de 35.000 autocares han abarrotado la Plaza de los Cisnes, en pleno centro de Lucerna. Keystone / Urs Flueeler

David Roth, diputado nacional del Partido Socialista y residente en Lucerna, denuncia que la ciudad da prioridad al turismo en detrimento de sus residentes. Destaca que la Plaza de los Cisnes, a pesar de su céntrica ubicación, sigue siendo un espacio poco agradable y una isla de calor en verano. En el pasado se han rechazado proyectos de metro o de paso subterráneo. A finales de 2026 se someterá a votación popular un nuevo proyecto de teleférico para conectar el centro de la ciudad.

Cuando el turismo transforma la vida cotidiana

La calle Grendel, que antes estaba animada por comercios de barrio, ahora está dominada por tiendas de relojes y de recuerdos. Las molestias por el ruido y la falta de aseos públicos son quejas recurrentes.

Desde el verano de 2025, una nueva normativa prohíbe el acceso de grupos a los baños del lago, en caso de gran afluencia de público. Esta medida tiene por objeto preservar la tranquilidad. La capacidad máxima se ha fijado en 400 personas.

La importancia del turismo para Lucerna no se pone en duda, pero la mayoría de la población de la ciudad considera que el número de visitantes ha superado un umbral aceptable. Marcel Perren, director de la Oficina de Turismo, reconoce los «efectos de la densidad» y apuesta por la «gestión digitalizada» de cara al futuro.

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En Lungern, el efecto Netflix

En Lungern, un pequeño pueblo de Obwaldo, la afluencia de turistas se ha disparado, sobre todo gracias a la serie de Netflix «Aterrizaje de emergencia en tu corazón», cuya escena final se rodó allí. Cerca de 180.000 turistas visitaron el pueblo en 2025.

Personas que gustaron de la serie acuden en masa a los lugares de rodaje, como la granja de la familia Schallberger, donde se han constatado numerosas molestias: basura, pisoteo de los prados, aparcamiento descontrolado e intrusión en su propiedad privada. Ante estas faltas de civismo, el municipio instaló en 2024 carteles de prohibición en las propiedades privadas. También se han detectado problemas de seguridad relacionados con el uso de drones cerca de helicópteros en misión.

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Para preservar sus parajes, Lungern apuesta por la orientación en lugar de la prohibición. En otoño de 2025, se instalaron decenas de carteles multilingües (en alemán, inglés, coreano, chino, tailandés y árabe) para que el turismo utilice los senderos oficiales.

El Titlis, entre el desarrollo turístico y el cambio climático

La región de Interlaken y el Titlis también registran una afluencia récord. En 2025, más de un millón de personas fueron transportadas hasta la cima. Los remontes del Titlis invierten 150 millones de francos en un ambicioso proyecto: la «Torre Titlis».

Esta torre habitable, la más alta de Europa con sus 3020 metros, acaba de ser inaugurada. Diseñada por los arquitectos Herzog y de Meuron, tiene como objetivo acoger a 1,5 millones de visitantes al año. Cuenta con una plataforma panorámica, un restaurante gastronómico, un bar y una tienda Rolex, todo ello conectado a una nueva estación en la cima.

Este proyecto se lleva a cabo en un momento en el que el glaciar del Titlis corre el riesgo de desaparecer en dos a tres décadas. debido al calentamiento global. Conscientes de esta realidad, guías de turismo explican a los turistas la fragilidad del glaciar.

Turistas disfrutan de la nieve que genera un pequeño cañón de nieve durante la inauguración de la Torre Titlis, el 29 de mayo de 2026. Keystone / Urs Flueeler

El transporte público también se ve afectado. La línea de tren que une Lucerna con Engelberg e Interlaken ha registrado un aumento del 43 % en el número de pasaje desde la época anterior a la COVID-19. El personal debe gestionar la afluencia, a veces suprimiendo asientos. Los turistas, acostumbrados a tener asientos garantizados, se quejan de las condiciones del viaje.

Suiza prevé un crecimiento continuo de visitantes por motivos recreativos. Voces expertas estiman que el futuro del turismo será más específico, con circuitos que exploren diferentes ciudades y localidades, más allá de los destinos habituales.

Iniciativas como la «tasa diaria» que baraja Lucerna, que podría ascender a 10 francos por persona para los autocares turísticos con un sistema de reserva en línea, ponen de manifiesto la voluntad de regular los flujos y financiar las infraestructuras necesarias.

El fenómeno del turismo de masa se vive a escala global. Por ejemplo, en España, Barcelona desarrolla planes para distribuir mejor los flujos de visitantes en las zonas más saturadas; y en Latinoamérica, Machu Picchu, en Perú, es uno de los ejemplos más citados de turismo masivo, que ha decidido poner limites de acceso turístico.

El caso de Venecia Venecia se plantea aumentar su tasa de entrada turística de un día de 5 a 30 o incluso 50 euros, dependiendo del día. Rémy Knafou, catedrático emérito de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y autor del libro «Hypertourisme», señala que «la tasa actual de 5 euros es muy poco disuasoria». De hecho, «ha recaudado mucho más de lo previsto, lo que es la prueba misma de su ineficacia», señaló el experto el domingo en el programa «Forum». El impuesto solo afecta a turistas que no pasan la noche en la ciudad y que a menudo llegan en cruceros. «La afluencia de visitantes de un solo día es el doble que la de quienes pasan una noche en Venecia», subraya Rémy Knafou y que «abarrotan las calles y gastan poco», a diferencia de los turistas que pernoctan en la ciudad y generan más ingresos. Para el geógrafo, esta estrategia pone de manifiesto las verdaderas prioridades del ayuntamiento veneciano. «Es una política destinada a reducir el número de quienes aportan poco y a aumentar el de quienes aportan más», analiza. Mientras Venecia se queja del exceso de turismo, «está aumentando la capacidad de acogida de turistas». Según el experto, el sistema implantado «atenta contra las libertades públicas» y supone «la primera vez que una ciudad establece un peaje para quienes vienen a pasar el día».

Artículo adaptado al español por Patricia Islas

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