Lo que la ficción Avatar 3 habla de la realidad: destrucción del medio ambiente y guerras

4 minutos

París, 5 dic (EFE).- Desde la alfombra roja del complejo cultural de la Seine Musicale, a las afueras de París, la plana mayor de la tercera entrega del ‘blockbuster’ Avatar habló a EFE de lo que esta ficción tiene de real: paulatina destrucción del medio ambiente y de los pueblos aborígenes y la emergencia de nuevas guerras.

«Soy optimista, tengo que serlo. Soy madre y no puedo ser una persona pesimista, tengo que darle esperanza a mis hijos porque ellos son el futuro. Los hijos son los que van a salvar este mundo», declaró a EFE la estadounidense de origen dominicano Zoé Saldaña, que interpreta a Neytiri, una madre refugiada en el clan Metkayina de los Na’vi.

En el estreno europeo de la tercera parte de Avatar, que llegará a España el 19 de diciembre bajo el título de ‘Avatar, Fuego y Ceniza’, París se engalanó para recibir a los rostros más visibles del filme que tendrá la presión de superar en taquilla el tremendo éxito de las anteriores sagas.

‘The Way of Water’ (2022) recaudó 2.320 millones de dólares, mientras que la cinta original, ‘Avatar’ (2009), llegó a los 2.923 millones, lo que la convierte en la más taquillera de la historia.

En esta última entrega de la saga, la tensión sube en decibelios con el conflicto que capitaliza la malvada Varang, la lideresa del Pueblo de Ceniza interpretada por Oona Chaplin, que se alía con el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) con la meta de someter al clan Metkayina y poder controlar, junto a los humanos, a la especie Na’vi que habita en la luna Pandora.

El director de las tres sagas, James Cameron, ve el intento de destruir a los Metkayina y a los mares que los rodean, con todas las especies naturales que los habitan, como un reflejo de lo que ocurre hoy en día en el planeta Tierra.

«La conservación de los océanos, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, estos son todos los temas que han recorrido las (tres) películas. Así que cuantos más fans tengamos y cuanta más gente vaya (a verlas), más se siente que este mensaje es correcto. Y tal vez eso marque una pequeña diferencia», juzgó Cameron, en declaraciones a EFE.

Como buena parte de la industria del cine estadounidense, el director criticó, sin citar, a la administración de Donald Trump. «Estamos yendo en el mal sentido como sociedad, como mundo y, desafortunadamente, concretamente en Estados Unidos en este momento», advirtió.

Tomó el guante de las objeciones a la actual política de su país natal Sigourney Weaver (76 años), una de las actrices más reconocidas de Hollywood y que en esta tercera saga encarna a Kiri, una adolescente Na’vi con poderes sobrenaturales.

«El mundo real creo que es muy preocupante. No recuerdo un momento (así), tal vez durante los años 70 debido a la Guerra de Vietnam», anotó a EFE Weaver, quien dejó veladas críticas sobre lo que cree que representa hoy Washington bajo la presidencia de Trump.

«Creo que negar el cambio climático y no trabajar con el resto del mundo para mejorar esa situación… Es difícil vivir en América y leer las noticias, pero él va a ser frenado mucho en los tribunales. Así que tengo esperanzas de que podremos impedir todo lo que quiera hacer», agregó.

Cameron bromea con «la maldad» de Oona Chaplin

La malvada Varang representada por Oona Chaplin (36 años) fue uno de los puntos de atracción de la multitudinaria conferencia de prensa de este viernes en el lujoso hotel Bristol de París.

«Me gustaría que muchos se preguntasen si Oona es realmente el diablo. La respuesta es no. Es solo interpretación. De hecho es una de las almas más maravillosas que he conocido», aclaró Cameron sobre Chaplin, en tono de broma.

La nieta de Charles Chaplin desveló una de las astucias que usó para meterse en la piel de la despiadada Varang, una renegada de la especie los Na’vi que venera el fuego por su poder destructor.

«La gente se queda con el ‘death metal’, pero yo también escucho mucho ‘powwow’, que es inmensamente empoderadora y poderosa», contó Oona Chaplin (36 años), respecto al tipo de música de las ceremonias de los pueblos indígenas de Norteamérica y que la inspiró para representar su transgresor papel. EFE

esm-atc/lmpg/rcf

(Foto) (Vídeo)