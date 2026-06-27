Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los sismos en Venezuela

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El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles se sitúa en 1.430 personas, entre ellos ciudadanos de varios países.

Esto es lo se sabe este sábado sobre las víctimas extranjeras:

– 28 portugueses o luso-descendientes –

El ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que 28 portugueses o luso-descendientes murieron y 85 estan desaparecidos, al revisar a alza un reporte anterior.

– Siete chinos –

Siete ciudadanos chinos figuran entre los muertos a causa del terremoto, informó el sábado la cadena estatal CCTV de Pekín, que cita datos de la embajada en Caracas.

La legación diplomática china publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a «tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos».

– Seis españoles –

El ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Albares, indicó el sábado que al menos seis ciudadanos españoles murieron y que el número de desaparecidos subió a 133, de los cuales se sabe que 14 están bajo los escombros.

El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

– Dos brasileños –

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

– Un chileno –

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó la noche del viernes «que se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos en Venezuela».

La Cancillería dijo que estaba prestando a su familia «asistencia, orientación y contención».

– Un uruguayo –

Un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y residía «desde hace mucho tiempo» en Venezuela falleció tras los dos terremotos, informó el sábado el Ministerio de Relaiones Exteriores de Uruguay.

La esposa y una de las hijas del hombre también murieron, agregó la Cancillería uruguaya.

– Un ítalo-venezolano –

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

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