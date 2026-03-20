Lobo Menor, imputado en asesinato de Villavicencio, llega a Ecuador para ser encarcelado

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Quito, 19 mar (EFE).- Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, uno de los líderes de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, llegó este jueves a territorio ecuatoriano desde Colombia, tras haber sido detenido en México por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El cabecilla criminal, sobre el que pesaba una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol, fue llevado a Ecuador en una aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil sobre las 22:40 hora local (3:00 GMT), de donde descendió fuertemente escoltado por agentes armados que lo llevaron a un furgón blindado.

Lobo Menor, arrestado este miércoles en Ciudad de México en colaboración con la Policía de Colombia, será enviado a la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg. EFE

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