Localizados 17 migrantes, seis de ellos menores, en un camión frigorífico en Países Bajos

2 minutos

La Haya, 16 feb (EFE).- La Gendarmería neerlandesa ha localizado a 17 personas migrantes, entre ellas seis menores de edad, ocultos en un remolque frigorífico durante un control rutinario previo al embarque de un ferry con destino al Reino Unido en el área portuaria del Puerto de Róterdam, en Países Bajos.

Según anunció este lunes la Gendarmería (Marechaussee, en neerlandés), el hallazgo se produjo el pasado sábado por la noche durante una inspección de salida en el puerto de Hoek van Holland, en Róterdam, y en el interior del camión viajaban 14 personas de nacionalidad turca, dos kuwaitíes y un iraní.

Debido a que el sistema de refrigeración del remolque estaba en funcionamiento, se activó asistencia médica preventiva y varias ambulancias acudieron al lugar para examinar a los ocupantes, aunque finalmente ninguno necesitó traslado hospitalario.

La gendarmería detuvo al conductor del vehículo, un hombre turco de 50 años, bajo sospecha de tráfico de personas.

Después, tras las investigaciones, fue arrestado también un segundo sospechoso, un hombre de 31 años que formaba parte del grupo localizado dentro del remolque.

La investigación está en manos de la policía militar neerlandesa y la Fiscalía de Róterdam, que determinarán las circunstancias del traslado y el posible destino final de los migrantes.

Las 17 personas migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades, que les tomarán declaración para esclarecer los hechos.

Según el procedimiento habitual, podrán solicitar asilo en Países Bajos o enfrentar un posible retorno a su país de origen, en función de su situación individual. EFE

ir/ahg/rml