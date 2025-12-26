Localizan 34 cuerpos de víctimas del conflicto armado en un cementerio de Colombia

Bogotá, 26 dic (EFE).- Al menos 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia han sido recuperados tras cuatro intervenciones en un cementerio de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de estos cuerpos, los cuales corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto.

En cumplimiento de esta medida y dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han realizado cuatro intervenciones en ese camposanto.

«Como resultado de estas acciones se ha avanzado en el abordaje de 81 cuerpos ubicados en sitios de interés forense, de los cuales 34 fueron recuperados por ser de competencia de la Unidad de Búsqueda», detalló hoy la JEP en un comunicado.

Estas acciones se han desarrollado en un contexto marcado por la ausencia de registros claros sobre las inhumaciones realizadas a lo largo de los años, lo que ha requerido la aplicación rigurosa de criterios técnicos y forenses para la priorización de áreas y la recuperación de los restos.

De los cuerpos recuperados que son competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su proceso de identificación.

En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información post mortem, procedimiento mediante el cual se establece que un cuerpo ya fue sometido a un estudio médico-legal previo y que el examinado actualmente coincide con aquel.

Ello permitió la toma de muestras óseas que fueron remitidas al laboratorio para lograr una identificación fehaciente.

La medida cautelar sobre el Cementerio Católico de Saravena fue ordenada en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el fin de proteger los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados sin reclamar de víctimas de desaparición forzada.

En Colombia existe un total de 124.734 personas desaparecidas, según cifras de la UBPD. EFE

