Localizan con vida a diputado opositor hondureño que había sido secuestrado

Tegucigalpa, 8 ago (EFE).- El diputado suplente Mario Reyes, quien había sido secuestrado este viernes en el departamento de Santa Bárbara (oeste) fue localizado con vida, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien añadió que dos personas fueron capturadas por su presunta vinculación con el caso.

“Podemos informar que hemos encontrado al diputado sano y salvo» en un sector del municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, subrayó Sánchez.

El funcionario detalló que una mujer y un hombre fueron detenidos para investigar su presunta participación en el secuestro de Reyes y sus dos acompañantes, quienes también fueron localizados con vida.

“Gracias a Dios estamos bien, desconozco totalmente por qué pasó esto”, declaró brevemente Reyes tras ser hallado por las autoridades.

Reyes se desplazaba en su vehículo junto a dos activistas políticos cuando fue interceptado por desconocidos armados que circulaban en otro automóvil particular, explicó el parlamentario Mario Pérez, del Partido Nacional, principal fuerza de oposición.

El grupo armado obligó a bajar a Reyes y a sus acompañantes, para trasladarlos a otro vehículo, tras lo cual se perdió contacto con ellos. Los teléfonos celulares de los tres dejaron de responder, y sus familiares no pudieron comunicarse, agregó Pérez.

«Este hecho estaba dirigido contra el compañero, dado el modo en que ocurrió: bloquearon su vehículo en la carretera, hicieron bajar a las personas y las trasladaron a otro automóvil. No se trata de un simple asalto para robar un celular o el poco dinero que uno lleva, parece más un acto vinculado al crimen organizado», enfatizó Pérez.

El presunto secuestro de Reyes se produce en un contexto de creciente tensión política y preocupación por la violencia y amenazas contra dirigentes y candidaturas opositoras en Honduras, a menos de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre. EFE

