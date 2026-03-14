Localizan en Perú el cuerpo de soldado que desapareció al volcar su embarcación en Ecuador

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Quito, 14 mar (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este sábado de la localización, en Perú, del cuerpo de uno de los dos soldados desaparecidos el pasado miércoles después de que la embarcación en la que viajaban tres miembros del Ejército y un bombero volcara en el río Santiago, en la provincia amazónica de Morona Santiago, fronteriza con Perú.

Según el Ejército, en la comunidad de Muchinguis (Perú), ubicada a 83 kilómetros del límite político internacional, fue localizado anoche el cuerpo del cabo segundo Édgar Efraín Tenelema Ochoa, quien se encontraba desaparecido, luego del accidente fluvial en el río Santiago, «debido a la fuerte corriente y por las condiciones climáticas de la zona».

El hallazgo fue notificado por autoridades militares de Perú e identificado por los familiares a través de fotografías.

De forma inmediata, se efectuaron las coordinaciones entre los dos países para trasladar los restos del cabo Tenelema hacia el sector de Puerto Minas, donde está el Puesto de Mando Unificado, lugar desde el cual se realiza la coordinación interinstitucional y la planificación de las tareas de rescate.

La búsqueda del otro militar se intensifica con el apoyo de instituciones públicas y privadas. A estas labores también se suman habitantes de las comunidades cercanas, quienes solidariamente apoyan las tareas junto al personal militar y organismos de respuesta, indicó.

El pasado miércoles, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señaló que la embarcación sufrió un desperfecto mecánico en el motor mientras navegaba en mitad del río, lo que impidió su maniobra y, debido a la fuerza de la corriente, se volcó.

El Ejército añadió que las condiciones climáticas de la zona también fomentaron que se produjera el volcamiento.

Tras el accidente, dos de los ocupantes lograron salir del agua. EFE

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